Eisel will Ende Juli wieder Rennen fahren

Bernhard Eisel plant nach einer Operation wegen einer Gehirnblutung die Fortsetzung seiner Karriere. In einer Aussendung der Veranstalter der Österreich-Rundfahrt kündigte der Radprofi des Teams Dimension Data an, dass er nach Absprache mit den Ärzten Ende Juli wieder ins Renngeschehen einsteigen werde. Zuvor werde er Gast bei der am 7. Juli startenden Österreich-Rundfahrt sein.