Toter Mieter (58) erst nach 21 Tagen entdeckt

Leiche am Küchenboden

Aufgrund dieser Anzeige der Nachbarin rückte die Polizei mit den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr und auch der Rettung an. Die Feuerwehr öffnete die Türe. Kurz danach machten die alarmierten Einsatzkräfte die schreckliche Entdeckung: In der Küche am Boden wurde die stark verweste Leiche des Mieters gefunden.