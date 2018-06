Brückensperre an Wochenenden steht bevor

Verständnis von WKO-Bezirkschef

Franz Rummerstorfer, Leiter der WKO Perg, ist froh, dass die Behinderungen nun deutlich kürzer ausfallen, als zuerst angesagt: „Wenn wir Glück haben, geht es sogar noch schneller als in zehn Wochen. Wobei die Sperre in den Nachtstunden für die meisten Betriebe nicht so schlimm ist.“ Dass erst 2027 eine neue Brücke neben der alten fertig sein wird, kann er verstehen: „Wer ein so großes Projekt plant, braucht Zeit, auch wenn viele Kritiker schimpfen, dass alles zu langsam geht.“