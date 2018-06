Australier stark, aber nur Remis gegen Dänemark

Australien und Dänemark haben sich bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 getrennt. Während die favorisierten Dänen mit nun vier Zählern aus zwei Spielen auf Achtelfinal-Kurs blieben, schrieben die Australier zumindest einmal an. Christian Eriksen traf für die Dänen am Donnerstag in Samara zur frühen Führung (7.), Mile Jedinak glich für die „Socceroos“, die in der zweiten Hälfte dem Siegtor näher waren, per Hands-Elfmeter (38.) aus.