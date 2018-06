Hängegleiter-Pilot stürzt 10 Meter auf Forstweg ab

Ein 51-jähriger Hängegleiter-Pilot aus Deutschland ist am Mittwoch bei einem Absturz in Tannheim in Tirol (Bezirk Reutte) schwerst verletzt worden. Laut Polizei setzte der Deutsche den Landeanflug zu tief an und streifte dabei mehrere Baumkronen. Dann stürzte der Mann aus rund zehn Metern auf eine Forststraße.