DIE Erlösung: Neymar zurück im Brasilien-Training!

Tags zuvor hatte Neymar eine Einheit wegen Schmerzen am Knöchel des zuvor verletzten rechten Fußes abbrechen müssen. Angesichts seiner schnellen Rückkehr dürfte auch ein Einsatz beim zweiten Gruppenspiel der Selecao gegen Costa Rica nicht in Gefahr sein. Die Brasilianer fliegen noch am Abend nach St. Petersburg, wo die Partie am Freitag ausgetragen wird.