Wieso Banken Milliarden in IT-Aufrüstung stecken

An heimische Firmen vergaben die Banken 2017 Kredite in Höhe von fast 142 Milliarden Euro, um 5,4 Prozent mehr als im Jahr 2016. Das Kreditvolumen an inländische private Haushalte stieg um 2,7 Prozent auf fast 150 Milliarden Euro. Das Volumen der im Zuge der Krise in Verruf geratenen Fremdwährungskredite brach hingegen um fast ein Viertel auf etwa 16 Milliarden Euro ein. Dass Menschen inzwischen wieder zu billig und leicht an Geld kommen, wie die Finanzmarktaufsicht (FMA) kürzlich am Beispiel von Wohnbaukrediten kritisierte, sieht Zadrazil nicht. „Es gibt Richtlinien, die korrekt eingehalten werden“, sagte er.