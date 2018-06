Irans Frauen dürfen zum Public Viewing ins Stadion

Nach zahlreichen Protesten haben die iranischen Behörden den Frauen im Land vorerst erstmals den Zugang in ein Fußballstadion gestattet. Laut der Nachrichtenagentur ISNA galt die Erlaubnis aber nur für das Public Viewing des WM-Spiels Iran gegen Spanien am Mittwoch. In den Stadien Azadi und Takhti in Teheran dürfen Frauen auf der Familientribüne das Spiel auf einer Video-Leinwand live verfolgen.