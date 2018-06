Russlands Presse: „Wir reißen Rivalen in Stücke“

Sport-Express: „Zwei Siege in Folge. So zieht Russland vorzeitig in die Play-offs der Weltmeisterschaft ein. De jure dürfte sich das nach dem Spiel Uruguay gegen Saudi-Arabien bestätigen. Aber es ist allen jetzt schon klar. Wir reißen die Rivalen in Stücke, schießen unwahrscheinlich viele Tore, fliegen über das Spielfeld, begeistern die ganze Welt. Und wir geben den Russen den Glauben an den Fußball zurück. Dabei herrschte im Land bis vor kurzem noch Fußball-Atheismus. Wer, sagen Sie mir, WER hätte einen Tag vor dem Beginn der WM an eine solche Entwicklung geglaubt?"