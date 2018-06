Straßenmeistereien testen die „Vier-Tage-Woche“

Und was heißt das genau? „Vier-Tage-Woche“? Ganz einfach: „Das heißt mehr Stunden pro Tag, dafür gibt’s einen freien Freitag“, erklärt Straßenbaureferent und Landesrat Martin Gruber. Am Montag startete der Probebetrieb für die Vier-Tage-Woche in den Straßenmeistereien in Lavamünd und Feldkirchen. Die Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag von 6.30 bis 16.45 Uhr im Dienst, der Freitag bleibt frei.