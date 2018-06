Fernando Alonso greift nach Le-Mans-Sieg

„Mit viel Respekt herangehen“

Alonso stieg zwar als letzter aus dem Wagen, wies aber darauf hin, dass seinem Teamkollegen die Ehre gebühre. „Kazuki ist schon gestern eine unglaubliche Runde gefahren, also haben wir es wieder in seine Hände gelegt und er hat den Job erfüllt“, erklärte der zweifache F1-Weltmeister. Die Plätze eins und zwei seien das, was Toyota gewollt hatte. „Wir wissen aber, dass das nur die Vorbereitung für das große Rennen ist“, betonte Alonso. „Wir müssen mit viel Respekt herangehen und versuchen, das Rennen so gut wie möglich zu exekutieren, sodass wir am Ende hoffentlich auch ein Eins-Zwei für Toyota haben.“