Hund „Balu“ fand vermissten Wanderer - gerettet

Sperre übersehen

Der Wiener (71) war am Donnerstag um 13 Uhr von seinem Appartement in Bad Gastein aus zu einer Wanderung ins Kötschachtal aufgebrochen. Über den Wasserfallweg gelangte er nach Bad Bruck. Irgendwann dürfte der Mann eine Sperre übersehen haben. Er geriet in ein Gebiet, in dem ein Erdrutsch den Weg weggerissen hatte. Der Wiener stürzte schließlich gegen 15 Uhr knapp 40 Meter über Geröll ab bis zur Köschachtaler Ache. Dort blieb er auf den Steinen am Ufer schwer verletzt liegen. „Es war am Donnerstag in Gastein sehr schön, in der Nacht hat es trotzdem auf zehn Grad abgekühlt“, so der Bad Gasteiner Bergrettungschef Roland Pfund.