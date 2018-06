32-köpfige Bettlerbande hauste in Bergen von Müll

Warum in einem Zelt schlafen, wenn man auch ein Haus „besetzen“ kann? Das dachten sich wohl auch die Mitglieder der Bettlerbande, die still und heimlich in die alte, leer stehende Fabrik in der Wiener Straße 317 in Linz einzogen. Als nun Polizei, Erhebungs- und Ordnungsdienst zur Räumung des illegalen Lagers anrückten, bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Selbst erfahrene Beamte erzählten danach, dass sie Ähnliches bisher nur selten erlebt hätten und mancher meinte, dass er sich aufgrund des penetranten Gestanks fast übergeben hätte.