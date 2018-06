Vergewaltigung: Täterfamilien setzten sich ab

Insgesamt acht Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stehen unter Verdacht, bereits im April in einem Park über das 13-jährige Mädchen hergefallen zu sein. Sechs Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, nach zwei weiteren wird gefahndet. Nun stellte sich heraus: Die beiden sind mitsamt ihren Familien verschwunden. Vermutlich haben sie sich ins Ausland abgesetzt, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Alle Verdächtigen stammen aus Bulgarien, lebten aber bisher in Velbert und gingen in dem Ort zur Schule.