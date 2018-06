Bande vergeht sich in Waldstück an Mädchen (13)

Erneut ist es in Deutschland zu einem grausamen Verbrechen gegen eine Minderjährige gekommen: Mindestens acht Jugendliche sollen sich in Nordrhein-Westfalen in einem versteckten Waldstück an einem 13 Jahre alten Mädchen vergangen haben. Sechs mutmaßliche Täter sitzen laut Angaben der Staatsanwaltschaft bereits in Untersuchungshaft, zwei weitere befinden sich auf der Flucht. Die Jugendlichen seien im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.