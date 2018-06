Neymar: „1:7 wäre mit mir nicht passiert!“

Der Torjäger hatte die denkwürdige Halbfinal-Partie vor vier Jahren in Belo Horizonte verletzungsbedingt verpasst. „Ich würde dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch einmal spielen. Mit mir auf dem Feld. Ich glaube, dann wäre das Ergebnis schon anders ausgefallen“, betonte der 26-Jährige am Donnerstag im Interview des Sportportals spox.com. „Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Leider hat damals das Schicksal entschieden.“ Das Schicksal kam in der Form von einem üblen Foul von Zapata (unten im Bild), das den Ausnahmekönner außer Gefecht setzte.