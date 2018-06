Kawasaki Ninja ZX-10R SE: Superschwebsportlerin

Man sieht der Kawa gar nicht an, wie modern und up to date sie ist, wie wenn sie absichtlich ihr Licht unter den Scheffel stellen würde. Klar schaut sie gut aus, schnittig geschnitten, in diesem Fall nur in Akzenten giftgrün, das noch immer böse G‘schau. Aber allein dieses Mini-Funzel-LCD-Display wie auf 80er-Jahre-Armbanduhren! Und dann die Halogen-Funzeln vorne, wo jeder, der was auf sich hält, LEDs strahlen lässt, was logischerweise auch die Optik gewaltig schärft.