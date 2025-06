ÖVP-General: „Regierung hat Stabilität gebracht“

Bei zukünftigen Reformen sieht Marchetti vor allem das Wirtschaftswachstum an vorderster Stelle. Das betrifft in Zukunft vor allem den Schwerpunkt im Energiebereich: „Die Energiekosten sind ein großer Standortfaktor, und die sind auch im Vergleich innerhalb der EU in Österreich einfach zu hoch – für Privathaushalte, aber auch für die Industrie.“ Dafür brauche es nicht zwingend mehr Geld: „Reform heißt nicht immer automatisch Geld ausgeben, Reform heißt, dass man auch Strukturen und Prozesse hinterfragt.“