Italienisches Donnerwetter vor Start in WM-Quali

Nach zwei verpassten WM-Endrunden in Serie floppte Italien auch bei der EURO 2024, das Achtelfinal-Aus schlug schwer aufs Gemüt der Fans. Das Ticket für die WM 2026 ist nun Pflicht, im Vorfeld des heutigen Auftakt in der Gruppe I in Oslo gegen Norwegen und Erling Haaland ging es turbulent zu.