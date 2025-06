Graz: 51-Jährige von Ehegatten mit Messer verletzt

Das Ehepaar dürfte am Donnerstag gegen 17.40 Uhr in der Küche eines Lokales in der Puchstraße in Graz, in dem beide beschäftigt waren, in einen Streit geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung dürfte der 49-jährige Rumäne ein Küchenmesser nach seiner 51-jährigen Gattin geworfen haben. Dieses blieb im Oberkörper der Frau stecken.