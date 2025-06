Vaterschaftstest im dritten Anlauf erfolgreich

Zur Feststellung der DNA führt normalerweise ein Mitarbeiter des medizinischen Instituts den Mundabstrich durch. Nicht so beim Angeklagten. Bei der Probenentnahme durfte der Mann selbst das Stäbchen mit dem Tupfer halten und im Mund einen Abrieb der Mundschleimhaut nehmen. Denn der Mann leidet an einer so genannten körperdysmorphen Störung.