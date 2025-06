Tom Felton spielt wieder Kultrolle Draco Malfoy

„Geschichte zu Ende bringen“

Er sagte in einem Statement: „Ein Teil der ,Harry Potter‘-Filme zu sein, war eine der größten Ehre meines Lebens. Mit dieser Produktion schließt sich für mich ein Kreis, denn wenn ich diesen Herbst mit den Aufführungen in ,Cursed Child‘ beginne, werde ich auch genau in dem Alter sein, in dem Draco in dem Stück ist. Es ist surreal, wieder in die Rolle zu schlüpfen – und natürlich in seine ikonischen platinblonden Haare – und ich bin begeistert, seine Geschichte zu Ende zu bringen und sie mit der größten Fangemeinde der Welt zu teilen.“