Bürgermeister soll eigener Ehrenbürger werden

Team-Kollege nominierte Köfer

Zu verdanken hat der Team-Kärnten-Chef das seinem Parteikollegen Willi Koch, von dem die Nominierung kommt. „Gerhard ist insgesamt 20 Jahre Bürgermeister, in Spittal der längstdienende bisher. Er hat viele Verdienste für die Stadt geleistet. Ich habe mir gedacht, das gehört belohnt“, sagt Koch. „Wir haben – damals war ich noch Mitglied bei der ÖVP – den Kirchtag ins Leben gerufen und ein karitatives Golfturnier für Spittaler in Not veranstaltet.“