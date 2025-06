Alexandra von Hannover verzaubert im Märchenkleid!

In Österreich geboren

Prinzessin Alexandra von Hannover wurde am 20. Juli 1999 in Vöcklabruck, bei uns in Österreich, geboren. Sie ist die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco und Ernst August von Hannover. Damit gehört sie sowohl der monegassischen Fürstenfamilie als auch dem alten europäischen Fürstenhaus der Welfen an.