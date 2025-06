Wenn an Schulen die Regenbogenfahne hängt

So offen divers wie in Innenstadt-Gymnasien läuft es an ganz vielen Schulen nicht ab. Ich erlebe Schüler, die Abbildungen von nackten Menschen aus ihren Biologiebüchern herausreißen. Ihre Religion verbiete ihnen, so etwas zu lernen. Ergibt es sich, drücke ich mich nicht davor, selbst heikle Themen anzusprechen. Dabei erfahre ich so einiges über die Einstellungen meiner Schüler. Ich kann festhalten: Kinder und Jugendliche an Brennpunktschulen haben enorm viel Platz für Intoleranz, vor allem gegenüber schwulen Männern und queeren Personen.