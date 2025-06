Zwei schreckliche Unfälle, unzählige Parallelen

Gerade einmal 20 Kilometer liegen zwischen den beiden Unglücksorten in Oberösterreich. Am Montag starb der erst sechsjährige Benjamin in Eferding. Am Donnerstagabend verloren die Ärzte im Linzer Spital den Kampf um das Leben des gleichaltrigen Paul, nach einer Kollision in Ottensheim. Aber nicht nur in den beiden Heimatgemeinden von Benjamin und Paul sitzt der Schock tief, sondern im ganzen Land herrscht wegen der schrecklichen Unfälle Fassungslosigkeit. Vor allem, weil es zwischen den beiden Tragödien so viele Parallelen gibt ...