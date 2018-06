Sicherheitsalarm um unsere Reisepässe

Umfrage: Große Mehrheit der Österreicher dagegen

Dass unsere Daten möglicherweise ab 2019 ins Ausland wandern, kommt bei Herr und Frau Österreicher gar nicht gut an. Laut einer aktuellen Umfrage halten mehr als drei Viertel der 500 Befragten (76 Prozent) die Ausweis-Datenverarbeitung im eigenen Land für sehr wichtig. Beim Reisepass kennen wir also in Sachen Fälschungssicherheit keine Kompromisse!