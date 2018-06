Jungmöwen nisten am Dach des Konzerthauses

Möwen gibt es nicht nur am Meer, auch in Kärnten sind sie zu finden und sorgen mitunter für Ärger! Etwa mitten in Klagenfurt, wo Herr und Frau Möwe aktuell ihren Nachwuchs auf dem Dach des Konzerthauses aufziehen und mit ihrem lauten Gekreische die Proben und Prüfungen der Musikschüler sowie Konzerte stören.