EU-Kommissarin besorgt über Gewalt und Fake-News

EU-Kommissarin Vera Jourova ist besorgt über Gewalt gegenüber Journalisten online wie auch in der realen Welt. Bei der Medien-Enquete am Donnerstag in Wien warnte sie in ihrer Keynote auch vor manipulierten Wahlen durch Desinformation und Fake News. Unternehmen, die sich für die Inhalte ihrer User nicht verantwortlich sehen, hielt sie die soziale Verantwortung entgegen.