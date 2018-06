Psychedelische Neuauflage von „Tetris“ angekündigt

Sony will einem der Spieleklassiker schlechthin neues Leben einhauchen: „Tetris“. Im Vorfeld der Videospielmesse E3 in Los Angeles haben die Japaner angekündigt, dass der populäre Entwickler Tetsuya Mizuguchi („REZ“, „Child of Eden“) sich des Projekts „Tetris Effect“ angenommen hat und dem Klassiker seinen eigenen stilistischen Stempel aufzudrücken gedenkt. Das bedeutet, dass auf der PS4 das klassische „Tetris“-Spielprinzip mit psychedelischen Farben und Mustern gemixt und mit treibenden Beats vertont wird. PS4-Pro-User können das Game in 4K-Auflösung erleben, PlayStation-VR-Besitzer freuen sich über einen VR-Modus. „Tetris Effect“ kommt im Herbst.