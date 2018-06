Alkoholisierter Pkw-Rowdy raste über Rodelbahn

Was war passiert? Zwei Gäste des Unterländers hatten ihn an einem Jännerabend angerufen, dass er sie auf einer Hütte in Söll abholen sollte. Dort floss Alkohol, dann folgte talwärts über die Rodelbahn eine Wahnsinnsfahrt. „Weil es matschig war, musste ich etwas mehr Gas geben“, räumte der Angeklagte ein.