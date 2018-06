Radfahrer (46) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag Abend in Ebbs! Eine Pkw-Lenkerin (23) übersah auf der B 175 beim Linksabbiegen offenbar einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 46-jährige Wiener konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, prallte gegen die Front des Pkw und wurde auf die Straße geschleudert. Nach der Versorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes, Notarztes und Besatzung des Heli 3 wurde er in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die einheimische Pkw-Lenkerin blieb durch den Verkehrsunfall unverletzt, musste aber aufgrund eines erlittenen Schocks von Rettungskräften betreut werden. Das Rennrad (Carbon) zerbrach durch den Zusammenprall in mehrere Teile. Das Auto wurde im Frontbereich beschädigt.