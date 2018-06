Windtner: „Wien soll Heimstätte des Teams bleiben“

Erster kleiner Gipfel

ÖFB-Präsident Leo Windtner suchte am Dienstag das Gespräch mit dem Sportstadtrat, um persönlich mit diesem die Problematik zu diskutieren - das Ergebnis stimmte ihn positiv: „Wien soll die Heimstätte des Teams bleiben, das will auch der Sportstadtrat so! Wir wollen gemeinsam eine Lösung, diese soll persönlich erfolgen, alles andere ist nicht zweckdienlich!“