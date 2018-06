Apple will Facebooks Datensammelei abstellen

Facebooks „Gefällt mir“-Button stand indes auch in Deutschland wiederholt in der Kritik. So kritisierte etwa das Bundeskartellamt im vergangenen Dezember vor allem das Sammeln von Daten außerhalb des sozialen Netzwerks, die dann mit einem Facebook-Konto verknüpft werden. „Dies geschieht sogar schon, wenn man zum Beispiel einen ‘Gefällt Mir-Button‘ gar nicht nutzt, aber eine entsprechende Seite aufgerufen hat, in die ein solcher Button eingebettet ist“, kritisierte Behördenchef Andreas Mundt. Dies sei den Nutzern nicht bewusst.