Facebook versorgt Handyhersteller mit Nutzerdaten

Man habe nach Bekanntwerden des Cambridge-Analytica-Skandals damit begonnen, Verträge über die Datenweitergabe an andere Firmen - also auch jene mit den Handyherstellern - abzuwickeln. Mittlerweile sei rund ein Drittel der Verträge nicht mehr aktuell. Dennoch: Dem Vertrauensaufbau, dem sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg gerade so hingebungsvoll vor Politikern diesseits und jenseits des „großen Teiches“ widmet, sind die neuen Enthüllungen tendenziell wenig förderlich.