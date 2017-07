Schreckliche Todesfahrt mit dem "Riesenpendel"

Tragisches Ende einer Vergnügungsfahrt: Bei einem Unfall mit einem Riesenpendel auf einem US- Volksfest ist mindestens ein Mensch getötet worden. Sieben weitere wurden am Mittwoch (Ortszeit) in Columbus im Staat Ohio zum Teil schwer verletzt. Ein Teil einer Gondel brach, die Insassen wurden durch die Luft geschleudert.