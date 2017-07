Internationaler Kinderporno- Ring gesprengt

Österreichische und deutsche Ermittler haben eine internationale Kinderpornografie- Plattform gesprengt. 14 Beschuldigte wurden ausgeforscht und teils auch verhaftet, teilte die Staatsanwaltschaft Wien am Donnerstag mit. Die Behörde ermittelt wegen massiver sexueller Übergriffe in Österreich, hieß es. 29 Opfer wurden bisher identifiziert, weitere Ermittlungen in beiden Ländern laufen.