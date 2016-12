Entführung und Überfälle in Tirol: Täter gefasst

Am Donnerstag wurde zum dritten Mal binnen weniger Tage eine Frau in der Tiroler Landeshauptstadt überfallen. Der vermummte Täter schlug kurz nach 9 Uhr zu und flüchtete mit dem Auto seines Opfers, einem grauen Ford Fiesta. Eine Alarmfahndung im Raum Innsbruck wurde eingeleitet und führte nur wenig später zum Erfolg. Der Mann krachte auf der Flucht in der Ortschaft Zirl gegen eine Mauer. "Der mutmaßliche Täter ist bereits gefasst", gab ein Polizeisprecher kurz darauf gegenüber krone.at bekannt.

Polizeibeamte bei der Spurensicherung am Fahrzeug des Opfers Foto: APA/WWW.ZEITUNGSFOTO.AT

Das Opfer sei ansprechbar gewesen, könne sich aber an den Vorfall nicht erinnern, hieß es seitens der Polizei. Die Frau wurde ins Spital gebracht. Über den gesundheitlichen Zustand des Opfers gibt es noch keine näheren Informationen.

Die Tiefgarage, in der der Täter am Donnerstag zuschlug und mit dem Pkw des Opfers flüchtete Foto: APA/WWW.ZEITUNGSFOTO.AT

Serientäter am Werk?

Ob es sich bei dem nun gefassten Mann um den Täter handelt, der eventuell für die gesamte unheimliche Serie von Überfällen bzw. Kidnapping verantwortlich ist, wird derzeit von der Exekutive fieberhaft ermittelt. Die Befragung des Verdächtigen läuft, die Ermittler hoffen auch auf Hinweise von der Entführten bzw. den beiden weiteren Opfern.

Hier verlor der Kidnapper die Kontrolle über seinen Wagen und baute einen Unfall. Foto: www.zeitungsfoto.at

Kidnapping in Tiefgarage

In den vergangenen Tagen war es insgesamt dreimal zu ähnlichen Vorfällen in Innsbrucker Tiefgaragen gekommen: Am Mittwoch wurde eine Frau - möglicherweise handelt es sich dabei um Sissy Böhm (61), Tochter von Schauspieler- Legende Karlheinz Böhm - in einer Tiefgarage von einem Unbekannten in ein Auto gezerrt und entführt .

In der Tiefgarage dieses Hauses in Innsbruck kam es zur Entführung. Foto: zeitungsfoto.at

In Hall verlor der Lenker des Wagens die Kontrolle und prallte gegen einen Zaun. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie krone.at erfuhr, war bisher keine ausführliche Einvernahme des Opfers möglich. "Die gesundheitliche Versorgung des Opfers geht derzeit natürlich vor", hieß es von der Polizei. Der Täter konnte entkommen.

Überfall auf Schwangere

Und am Dienstag war eine Schwangere im siebten Monat brutal überfallen worden : Der Täter schlug die 34- Jährige von hinten nieder und trat mehrmals gegen ihren Kopf. Sie wurde verletzt ins Spital gebracht.

In der Tiefgarage einer Wohnanlage in Mühlau/Arzl lauerte der Täter der Frau auf. Er ist flüchtig. Foto: zeitungsfoto.at