Tochter von Karlheinz Böhm Opfer eines Entführers?

Unglaubliche Szenen haben sich am Mittwochnachmittag in der Tiefgarage in der Doktor- Glatz- Straße abgespielt: Ein Zeuge beobachtete gegen 14.40 Uhr, wie ein Mann eine Frau brutalst in einen schwarzen Fiat zerrte und davonbrauste. Der Augenzeuge alarmierte sofort die Polizei.

Etwa zehn Kilometer vom Entführungsort entfernt überschlugen sich dann die Ereignisse: Der Lenker des Wagens verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Zaun. "Der schwarze Fiat mit Innsbrucker Kennzeichen war in Hall in einen Unfall verwickelt", so Christoph Hundertpfund vom Tiroler Landeskriminalamt.

Der Mann ergriff daraufhin die Flucht. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. "Sie war für uns bisher nicht vernehmungsfähig", schildert der Chefermittler.

Zeuge fotografierte Flüchtenden

Ein Zeuge reagierte geistesgegenwärtig: Er zückte sein Handy und fotografierte den Flüchtenden. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung mit Polizeihubschrauber und Diensthunden verlief jedoch erfolglos. Die Schwerverletzte wurde ins Spital gebracht, bislang konnte sie nicht vernommen werden. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wer kennt diesen Mann? Foto: LKA Tirol

Täterbeschreibung

Der Täter ist rund 1,80 Meter groß, trug eine graue Winterjacke, eine schwarze Stoffmütze und Sonnenbrillen. Außerdem hatte er einen Schnurrbart. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Ob es sich bei der Entführten tatsächlich um Sissy Böhm handelt, wollte die Polizei am Mittwochabend noch nicht bestätigen. Zudem kam am späten Mittwochabend das Gerücht auf, es könne sich bei dem mutmaßlichen Kidnapper um Böhms Sohn handeln. Die 61- Jährige lebt bereits seit mehreren Jahren in Innsbruck.