Schüler flüchteten aus brennendem Heim

"Neun Feuerlöscher habe ich verbraucht", erzählt Bosco Markovic (63), der Hausmeister im Schüler- und Studentenheim "Guter Hirte" in Linz, von seiner Heldentat: Denn ohne ihn, das machte die Berufsfeuerwehr Linz klar, hätte der nächtliche Brand viel schlimmer enden können. Hörte Markovic doch als erster den Feueralarm und sah kurz darauf die Flammen an der Hausfassade lodern: "Durch einen Lüftungsschacht zog das Feuer dann in den Keller, von dort breitete sich rasch der Rauch im Gebäude aus", erklärt Einsatzleiter Andreas Koch von der Berufsfeuerwehr Linz. Gemeinsam mit Betreuerinnen des Heims evakuierte der Hausmeister das Gebäude und hielt die Flammen bis zum Eintreffen der Florianijünger in Schach. Diese erledigten dann den Rest, lüfteten die verrauchten Zimmer und konnten dann das Heim wieder freigeben. Zwei Bewohner hatten sich leicht verletzt, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren, denn es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Brandlegung im Spiel war.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung