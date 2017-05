Regierung will das Smartphone zum Ausweis machen

Die Regierung plant einen Ausbau der digitalen Bürgerkarte. Mit der Ende April in Begutachtung geschickten Neufassung des E- Government- Gesetzes kann jeder Bürger künftig einen elektronischen Ausweis beantragen, mit dem dann auch staatliche Dokumente wie Personalausweise oder Führerscheine via Smartphone verfügbar werden. Auch den Waffenschein soll man künftig am Handy abrufen können.