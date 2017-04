730.000 Elefanten in Schutzzonen verschwunden

Mit schockierenden Zahlen haben Forscher der University of Pretoria in Südafrika aufhorchen lassen. Demnach ist die Zahl der Elefanten in den 73 Schutzzonen in 21 Ländern im südlichen Afrika um 75 Prozent zurückgegangen. Basierend auf Zählungen hat ein Team um Ashley Robson errechnet, dass es dort 730.000 Elefanten weniger gibt, als bis dato errechnet. Schuld daran, so die Wissenschaftler, sei vor allem die "allgegenwärtige Wilderei".