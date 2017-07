BBC veröffentlicht Spitzengehälter von Moderatoren

Die BBC hat am Mittwoch erstmals die Gehälter ihrer Top- Moderatoren in Radio und Fernsehen veröffentlicht. Demnach verdienen 96 Mitarbeiter der öffentlich- rechtliche Rundfunkanstalt in Großbritannien mehr als 150.000 Britische Pfund (knapp 170.000 Euro) im Jahr. Für Kritik sorgt, dass Zweidrittel derjenigen, die bei der BBC am meisten verdienen, Männer sind. Auch Menschen mit Migrationshintergrund schneiden verhältnismäßig schlecht ab, wie aus dem BBC- Jahresbericht hervorgeht.