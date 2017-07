Auto mit Hund in Sittersdorf gestohlen

"Da sich auch sein Hund, eine zweijährige Berner Sennenhündin, im Auto befand, sperrte er das Fahrzeug nicht ab und ließ den Schlüssel in der Mittelkonsole liegen", so ein Polizist: "Am Weg zur Filiale sah er noch eine um die 30- Jahre alte Frau, die am Parkplatz kniete."

Als er nach wenigen Minuten zurückkam, waren sein Auto, ein schwarzer Mitsubishi Outlander, sowie die Frau verschwunden. Der Polizist weiter: "Auch der Hund wurde sozusagen mitentführt, tauchte jedoch knapp eine Stunde später in Hof bei Bleiburg wieder auf."

Auto tauchte in Bleiburg auf

Heute, Dienstag, tauchte auch das Auto des Oberkärntners wieder auf. "Der Wagen wurde am Bahnhof in Bleiburg aufgefunden. Weder Dokumente und Briefasche, noch eine im Wagen befindliche hochwertige Kameraausrüstung fehlten", so der Polizist weiter.

Die Ermittler vermuten, dass es sich bei der Täterin um jene Frau handelt, die am Parkplatz vor dem Supermarkt aufgehalten hatte. Sie soll auch in Bleiburg gesehen worden sein, wo sie ein Zugticket nach Niederösterreich löste. Das Auto diente anscheinend lediglich als Beförderungsmittel zum Bahnhof.

Um der Frau etwaige Unannehmlichkeiten zu ersparen, wird ihr nahegelegt sich bei der PI Eberndorf unter 059133 2143 zu melden.