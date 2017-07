Weltweit größter Darknet- Markt AlphaBay ausgehoben

Die Märkte wurden unter den Bezeichnungen AlphaBay und Hansa betrieben. AlphaBay - der größte illegale Markt im Darknet - wurde im Tor- Netzwerk betrieben und erreichte bis zur seiner Schließung mehr als 200.000 User und 40.000 Anbieter. Mehr als eine Viertelmillion Angebote an Drogen und giftigen Chemikalien waren gelistet, dazu über 100.000 gestohlene oder gefälschte Dokumente, gefälschte Waren, Malware und weitere Hacking Tools. Bezahlt wurde mit Bitcoins oder anderen Kryptowährungen.

Als Begründer und Administrator von AlphaBay wurde von US- Ermittlern ein in Thailand lebender Kanadier identifiziert, der am 5. Juli festgenommen wurde. Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen US- Dollar wurden eingefroren, Server in Kanada und den Niederlanden beschlagnahmt.

"Ausgeklügeltste Operation"

Gegen Hansa wurde seit 2016 ermittelt und die Infrastruktur in den Niederlanden lokalisiert. Zwei Administratoren wurden in Deutschland festgenommen, Server in den Niederlanden, in Deutschland und in Litauen sichergestellt. Die niederländische Polizei fand zigtausende Adressen ausländischer Kunden. Bei Hansa handelte es sich den Angaben zufolge um die drittgrößte illegale Handelsplattform im Darknet.

Die gemeinsame Aktion von FBI, der US- Anti- Drogen- Behörde DEA, Europol und der niederländischen Polizei sei eine der ausgeklügeltsten, die jemals gegen kriminelle Online- Aktivitäten geführt wurden, hieß es am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung der europäischen Polizeibehörde.