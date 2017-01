Über 1000 Online- Shops mit Malware infiziert

Dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zufolge sind aktuell mindestens 1000 deutsche Online- Shops von Online- Skimming betroffen. Dabei nutzen Cyber- Kriminelle Sicherheitslücken in veralteten Versionen der weit verbreiteten Shop- Software Magento, um schädlichen Programmcode einzuschleusen. Dieser spähe dann beim Bestellvorgang vom Kunden unbemerkt dessen Zahlungsinformationen aus und übermittle sie an die Täter, warnte die Behörde in einer Mitteilung.