LG zeigt 2,6 Millimeter flachen OLED- Fernseher

Im Gegensatz zu Samsung setzt LG bei seinen Spitzenmodellen nicht auf Flüssigkristallschirme (LCD), sondern auf organische Displays (OLED), die ohne eine Hintergrundbeleuchtung auskommen. OLED- Bildschirme erreichen im Vergleich zu LCD sehr hohe In- Bild- Kontraste und besonders satte Schwarz- Töne. Allerdings sind OLED- Geräte bisher deutlich teurer als LCD- Apparate.

Das LG- Spitzenmodell wird in den Größen 65 und 77 Zoll in den Handel kommen. Preise nannte der Hersteller auf der Technik- Messe CES in Las Vegas noch nicht. LG ist bisher der einzige führende TV- Hersteller, der stark auf OLED- Technologie setzt. Auch die OLED- Fernseher anderer Hersteller arbeiten mit Panels von LG.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/David Becker

Sony kündigt OLED- TV an

So auch in den neuen OLED- Modellen der Bravia- A1- Serie von Sony, die der japanische Konzern in Las Vegas vorstellte und "im Laufe des Jahres" in den drei Bildschirmdiagonalen 77, 65 und 55 Zoll auf den Markt bringen will. Preise gibt es auch hier noch nicht.

Der japanische Konzern hatte 2007 als erster einen OLED- Fernseher gebaut. Der XEL- 1 war aber mit einer Bildschirmdiagonale von elf Zoll klein und dafür teurer als viele große Fernseher.