Hasspostings: Duzdar besucht IT- Riesen in Irland

Muna Duzdar setzt ihren Kampf gegen Hasspostings und Cyber- Mobbing fort: Am Mittwoch besucht die SPÖ- Staatssekretärin für Digitalisierung die europäischen Konzern- Zentralen von Facebook und Google in Dublin. "Wir werden einen intensiven Austausch zu den Strategien gegen den Hass im Netz und Radikalisierung im Netz führen", kündigte sie im Vorfeld an.