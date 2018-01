Neuzeit-Isetta ist kurz vor dem Serienstart!

Mit 510 Kilogramm Gewicht erfüllt der Microlino die Voraussetzungen als Leichtelektromobil der Zulassungsklasse L7E, für die unter anderem in Hinblick auf das Crashverhalten laxere Anforderungen als bei normalen Pkw gelten. Entsprechend dieser Klasse leistet der E-Motor lediglich 20 PS, was immerhin eine Sprintzeit aus dem Stand auf 50 km/h in rund 5 Sekunden und maximal 90 km/h erlaubt. Neben einer 8-kWh-Batterie für rund 120 Kilometer Reichweite ist optional auch eine 14,4-kWh-Version für über 200 Kilometer verfügbar. Bei dem rein als Stadtauto für den Kurzstreckeneinsatz konzipierten Microlino sollte bereits der kleine Akku reichen, der sich per Schnelllader in gut einer Stunde wieder befüllen lässt.