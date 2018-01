12 Millionen Brot-"Bälle" pro Jahr

Im März 2017 ging die Produktion in Asten in Betrieb, im Herbst wurden dort schon wieder 1,5 Millionen Euro investiert, um die ballförmigen Brote auch füllen zu können. Die Auftragslage ist gut. 25.000 bis 40.000 Brot-Bälle werden derzeit pro Tag hergestellt. "Wir müssen einiges automatisieren - ich will, dass alles perfekt funktioniert", sagt Michael Hobel. Der 43-Jährige aus Hörsching hat "Eat the Ball" gegründet, treibt nun die technische Entwicklung der Produktion und das Tüfteln an neuen Broten voran. Ein Ball, der mit Kaffee gefüllt ist, kommt demnächst auf den Markt.



Coop an der Angel

Nach dem Jawort des Rewe-Konzerns hat die Brotmarke nun auch das Großhandelsunternehmen Coop an der Angel. Hobel wird deshalb morgen und Freitag auch in die Schweiz reisen. Mehr als 12 Millionen Stück sollen heuer in Asten produziert werden, rund viermal so viel wie im vergangenen Jahr. Dafür wird noch heuer eine weitere Produktionslinie installiert. Neun Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung